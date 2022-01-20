«Вест Хэм» и «Ньюкасл» поборются за защитника «Фенербахче»

Дата публикации: 20-01-2022

Аттила Салаи, права на которого принадлежат «Фенербахче», может переехать в Англию.



По данным «Sky Sports», в своих рядах защитника хотят видеть «Вест Хэм» и «Ньюкасл». Оба клуба нуждаются в усилении оборонительной линии и не хотят откладывать решение данного вопроса на лето, поэтому переход венгра может быть оформлен до закрытия зимнего трансферного окна. Сумма сделки составит порядка 17 млн фунтов.



За «желтых канареек» Салаи выступает с прошлого января. Его соглашение с турецкой командой истекает в июне 2025 года. В сезоне 2021/2022 центрбек провел за «Фенербахче» 28 поединков (2 результативные передачи).



Рыночная стоимость 23-летнего венгра составляет 15 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).