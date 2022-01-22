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«Ньюкасл» нашел усиление атаки в «Аталанте»

Дата публикации: 22-01-2022

Руководство «Ньюкасла» продолжает поиски игроков для усиления состава. Среди потенциальных новичков команды значится форвард «Аталанты».

Николо Скира утверждает, что «сороки» намерены подписать Дувана Сапату до закрытия зимнего трансферного окна. Англичане хотят взять колумбийца в аренду, прописав в соглашении обязательство выкупа за 40 000 000 евро.

«Аталанту» такое предложение не устраивает. Итальянская команда готова отпустить игрока только в случае полноценного трансфера в январе.

Сапата находится в «Аталанте» с января 2020 года. В сезоне 2021/2022 в активе 30-летнего форварда 12 голов и 7 результативных пасов в 22 играх за клуб.

Сайт Transfermarkt.de оценивает колумбийца в 33 млн евро.

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