Зюле отклонил первое предложение «Баварии» по новому контракту

Дата публикации: 23-01-2022

«Бавария» продолжает переговоры с Никласом Зюле по новому контракту. Информацией поделился ресурс «AS».



Стороны пока не пришли к соглашению касательно продления сотрудничества. Мюнхенцы сделали защитнику первое предложение, но оно его не устроило. Руководство немецкой команды надеется, что новый контракт с 26-летним игроком будет подписан до середины февраля. Если сделать этого не удастся, то «Бавария» завершит переговоры.



Состав мюнхенцев Зюле пополнил в 2017 году, перебравшись из «Хоффенхайма». Срок действия его соглашения с клубом ограничен ближайшим летом. В текущем сезоне в активе защитника 24 встречи (1 результативный пас).



По данным портала «Transfermarkt», стоимость Зюле составляет 35 млн евро.