Манчини даст Балотелли шанс в сборной Италии

Дата публикации: 23-01-2022

Неожиданной новостью поделился Фабрицио Романо. Инсайдер рассказал, что Марио Балотелли получит еще один шанс проявить себя в национальной команде. Манчини, возглавляющий итальянцев, намерен включить скандального форварда в состав сборной. Вскоре об этом объявят официально.



В текущем сезоне Балотелли защищает цвета «Адана Демирспор». В турецкую команду он перебрался минувшим летом, подписав с клубом 3-летнее соглашение. С начала сезона Марио отметился 9 забитыми мячами и 5 голевыми пасами в 21 игре.



Италия пока не обеспечила себе выход на ЧМ-2022. Команде Манчини предстоит встретиться с Северной Македонией. В случае успеха она сойдется в финале с португальской сборной.