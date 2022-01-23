«Арсенал» предложит новый контракт Артете

Дата публикации: 23-01-2022

«Арсенал» намерен продолжить сотрудничество с Микелем Артетой. «Канониры» до окончания сезона предложат специалисту новое соглашение на улучшенных условиях. По данным «Daily Mail», лондонцы хотят продлить контракт с испанцем до лета 2025 года. Если Артета согласится, то его зарплата увеличится. Сейчас наставник «пушкарей» ежегодно получает 5 млн фунтов.



Боссы «Арсенала» путем пролонгации контракта намерены обезопасить Артету от посягательств со стороны «Ман Сити». Ранее сообщалось, что он может сменить Гвардиолу на посту тренера «горожан».



Испанец возглавил «Арсенал» около 2 лет назад, сменив у руля клуба Унаи Эмери. Под его руководством лондонцы дважды заканчивали чемпионат 6-ми. Однако «канониров» данный факт не смущает, так как они уверены, что команда продолжает прогрессировать.