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«Ювентус» и «Севилья» начали переговоры с «Марселем» по Милику

Дата публикации: 23-01-2022

«L'Equipe» сообщает, что «Севилья» и «Ювентус» заинтересованы в услугах Аркадиуша Милика, выступающего в составе «Марселя». Переговоры по переходу польского форварда уже начались. Речь идет об арендном соглашении. Французы не спешат отпускать 27-летнего игрока, поскольку надеются осуществить полноценный трансфер.

Милик будет выступать за «Марсель» на правах аренды до лета 2022 года. При этом у «провансальцев» есть обязательство по выкупу его контракта по завершении этого срока.

Текущий сезон для польского нападающего складывается весьма удачно. В 18 поединках за «Марсель» он отметился 9 забитыми мячами.

Рыночная стоимость Милика составляет 17 млн евро (по версии Transfermarkt.de).

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