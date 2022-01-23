«Милан» хочет подписать 18-летнего форварда «Црвены Звезды» Лазетича

Дата публикации: 23-01-2022

«Милан» рассматривает вариант с подписанием Марко Лазетича. Как сообщает Фабрицио Романо, итальянцы близки к достижению договоренности с «Црвеной Звездой», владеющей правами на 18-летнего футболиста.



По информации Николо Скиры, сербский голеадор заключит с «Миланом» соглашение, рассчитанное на 4 года. Его переход обойдется «россонери» в 5 млн евро. В договоре также будет прописано условие, по которому итальянской команде придется выплатить процент в случае перепродажи игрока.



В нынешнем сезоне в активе Лазетича 21 поединок за «Црвену Звезду» (основной и молодежный составы), в которых он отличился 7 раз. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года.



«Transfermarkt» оценивает стоимость нападающего в 1,5 млн евро.