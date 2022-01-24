«Бавария» зимой может подписать Френки де Йонга

Дата публикации: 24-01-2022

Карьера Френки де Йонга может продолжиться в «Баварии».



«Marca» утверждает, что мюнхенцы уже начали переговоры с голландцем. Руководство немецкой команды намерено оформить переход до закрытия зимнего трансферного окна. Судьба хавбека определится в течение следующей недели. Если договориться с «Барселоной», владеющей правами на де Йонга, за это время не удастся, то «Бавария» планирует вернуться к данному вопросу летом.



24-летний полузащитник перебрался в «Барселону» из «Аякса». Сумма трансфера составила 86 млн евро. В сезоне 2021/2022 в активе игрока 25 встреч в составе каталонцев (1 гол, 2 результативных паса).



Ценник на де Йонга равняется 70 млн евро («Transfermarkt»). Его контракт с «блаугранас» истекает в июне 2026 года.