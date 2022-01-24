«Зенит» оштрафует Азмуна из-за подписания контракта с «Байером»

Дата публикации: 24-01-2022

Сердару Азмуну грозит серьезный штраф. Футболит уехал на подписание соглашения с «Байером», покинув расположение «Зенита». При этом иранец решил не предупреждать о своем отъезде тренера и руководство петербургского клуба, что привело к нарушению им медицинского протокола команды. О ситуации «Чемпионату» сообщил источник, владеющий информацией.



«Футболиста ожидает большой штраф», - цитирует собеседника «Чемпионат».



Ранее сообщалось, что Азмун договорился с «Байером» о контракте, рассчитанном до 2027 года. Состав команды из Леверкузена он пополнит ближайшим летом после окончания действия его соглашения с «Зенитом».



В нынешнем сезоне Сердар провел за «сине-бело-голубых» 21 игру, отметившись 10 голами и 4 ассистами.