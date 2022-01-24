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Защитник «Челси» может перейти в «Атлетико»

Дата публикации: 24-01-2022

Маркос Алонсо может вернуться на родину. По данным «Marca», крайним защитником «Челси» интересуется «Атлетико». Мадридцы ищут игрока в линию обороны. При этом Диего Симеоне, возглавляющий «матрасников», считает Алонсо оптимальным вариантом для усиления. Однако подписать испанца будет не так просто, поскольку «Челси» не готов расстаться с ним в январе.

Состав «аристократов» Алонсо пополнил в 2016 году, перейдя из «Фиорентины». За его трансфер лондонцы заплатили 27 млн евро. Действующее соглашение футболиста с «Челси» истекает летом 2023 года.

В сезоне 21/22 в активе Маркоса 28 поединков во всех турнирах, в которых он отличился 1 раз и отдал 3 голевые передачи.

Transfermarkt.de оценивает защитника в 15 000 000 евро.

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