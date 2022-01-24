Свернуть список

«Ливерпуль» интересуется Карвалью из «Фулхэма»

Дата публикации: 24-01-2022

Фабрицио Романо сообщил об интересе «Ливерпуля» к Фабиу Карвалью. Источник пишет, что «мерсисайдцы» давно наблюдают за игрой хавбека «Фулхэма» и прорабатывают вариант с его покупкой. Тем не менее, лондонский клуб пока не получал официальных предложений по своему подопечному.

Отмечается, что интерес к 19-летнему футболисту проявляют и другие английские команды.

Карвалью является уроженцем Португалии. Обучаться футболу он начинал в структуре «Бенфики», но в 2013 году перебрался в Англию. Весной 2020 года атакующий полузащитник подписал профессиональное соглашение с «Фулхэмом».

В нынешнем сезоне на его счету 18 игр за «дачников» (8 забитых мячей, 2 ассиста). Контракт хавбека с лондонцами действует до июня 2022 года.

Ориентировочная стоимость Карвалью – 3,5 млн евро (источник – «Transfermarkt»).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close