«Ливерпуль» интересуется Карвалью из «Фулхэма»

Дата публикации: 24-01-2022

Фабрицио Романо сообщил об интересе «Ливерпуля» к Фабиу Карвалью. Источник пишет, что «мерсисайдцы» давно наблюдают за игрой хавбека «Фулхэма» и прорабатывают вариант с его покупкой. Тем не менее, лондонский клуб пока не получал официальных предложений по своему подопечному.



Отмечается, что интерес к 19-летнему футболисту проявляют и другие английские команды.



Карвалью является уроженцем Португалии. Обучаться футболу он начинал в структуре «Бенфики», но в 2013 году перебрался в Англию. Весной 2020 года атакующий полузащитник подписал профессиональное соглашение с «Фулхэмом».



В нынешнем сезоне на его счету 18 игр за «дачников» (8 забитых мячей, 2 ассиста). Контракт хавбека с лондонцами действует до июня 2022 года.



Ориентировочная стоимость Карвалью – 3,5 млн евро (источник – «Transfermarkt»).