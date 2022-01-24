«Челси» и «Интеру» нужен защитник «Штутгарта» Соса, за которого требуют 30 млн евро

Дата публикации: 24-01-2022

«Интер» и «Челси» поборются за Сосу, правами на которого владеет «Штутгарт». Информацией поделился Марк Беренбек, представляющий ресурс «Sky Germany».



По его данным, обе команды рассчитывают договориться о переходе защитника по окончании сезона. Ранее заполучить хорвата пыталась «Астон Вилла», но переговоры завершились неудачей. Клуб не смог удовлетворить финансовые запросы «Штутгарта», который требовал за 24-летнего игрока 30 млн евро.



В текущем сезоне в активе Сосы 18 встреч за немецкую команду (2 забитых мяча, 4 результативных паса). Его соглашение со «швабами» истекает в июне 2025 года. Рыночная стоимость фулбека равняется 20 млн евро (Transfermarkt.de).



В 2021 году Сосу впервые вызвали в сборную Хорватии.