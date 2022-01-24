«Валенсия» близка к подписанию защитника «Базеля»

Дата публикации: 24-01-2022

Фабрицио Романо пишет, что «Валенсия» почти достигла договоренности с «Базелем» по переходу Эрая Джемерта. В скором времени центрбек может перебраться в Ла Лигу.



Источник отмечает, что на следующей неделе швейцарец приедет в Испанию, где пройдет медосмотр для «Валенсии». После этого трансфер будет официально оформлен.



Джемерт воспитывался в академии «Базеля». За основу швейцарской команды он дебютировал весной 2016 года.



В сезоне 2021/2022 Эрай выходил на поле в футболке «Базеля» в 19 поединках и отметился 1 забитым мячом. Ценник на 23-летнего игрока равняется 1,8 млн евро (по версии «Transfermarkt»). Его контракт с «Базелем» истекает ближайшим летом.



С 2019 года Джемерт выступает за национальную сборную Швейцарии.