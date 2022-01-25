Алли приблизился к уходу из «Тоттенхэма»

Дата публикации: 25-01-2022

Деле Алли все ближе к расставанию с «Тоттенхэмом». Хавбек не значился в заявке «шпор» на воскресную игру против «Челси», а Антонио Конте, возглавляющий команду, дал понять, что не рассчитывает на футболиста.



«Мне бы не хотелось говорить о некоторых игроках. Клубу следует принять оптимальное решение. У команды есть президент и спортивный директор, которые сделают окончательный выбор», - приводит слова итальянского специалиста «Sky Sports».



«Daily Mirror» сообщает, что «шпоры» надеются завершить сотрудничество с Алли до закрытия зимнего ТО. В «Тоттенхэме» готовы рассмотреть аренду или полноценную продажу атакующего полузащитника.



Ранее «The Telegraph» писал, что Алли находится в сфере интересов «Эвертона» и «Ньюкасла».