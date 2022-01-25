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Источник: Хендрикс близок к уходу в «Фейеноорд» на правах аренды

Дата публикации: 25-01-2022

Джанлуиджи Лонгари в своем Twitter-аккаунте написал, что «Фейеноорд» может арендовать Йоррита Хендрикса. Информацию подтвердил и Фрэнк Арнесен, занимающий должность технического директора голландской команды.

Амстердамский клуб пытается договориться со «Спартаком» по аренде хавбека сроком на 1,5 года.

Состав «красно-белых» Хендрикс, являющийся воспитанником ПСВ, пополнил около года назад. Стать игроком основы московской команды ему так и не удалось. В текущем сезоне Йоррит выходил на поле в 11 поединках (без результативных действий).

Его трудовой договор со «Спартаком» рассчитан до середины 2024 года. Рыночная стоимость 26-летнего хавбека составляет 1,8 млн евро.

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