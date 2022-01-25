«Ювентус» согласовал условия контракта с Влаховичем

Дата публикации: 25-01-2022

По информации «La Gazetta dello Sport», Душан Влахович в скором времени может пополнить состав «Ювентуса». Туринцы уже договорились с сербским форвардом по личному контракту.



Влахович намерен уйти из «Фиорентины» в январе. Оформить его трансфер рассчитывал «Арсенал», но нападающий отказался переезжать в Лондон. Вариант с «Ювентусом» 21-летнего серба устраивает. Если переход состоится, то в туринской команде он будет получать 7 млн евро за сезон.



Ранее «Ювентус» уже пытался договориться с «Фиорентиной» о трансфере Влаховича, но «фиалки» не захотели отдавать своего форварда за 35 млн евро и Деяна Кулушевски.



В этом сезоне на счету серба 17 забитых мячей и 4 ассиста в 21 игре Серии А. Авторитетный портал Transfermarkt.de оценивает Влаховича в € 70 миллионов.