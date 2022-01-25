Ставьте на Australian Open на 1xBet и выигрывайте Audi A5

Дата публикации: 25-01-2022

17 января в Мельбурне стартовал первый в 2022 году турнир “Большого шлема” - Australian Open. В Австралии собрались лучшие теннисисты и теннисистки планеты, чтобы определить сильнейших. Такое грандиозное событие привлекает внимание многих фанатов по всему миру.

Вместе с Australian Open на 1xBet стартует топовая акция - Grand Slam, где пользователи могут выиграть замечательные призы.

Чтобы принять участие в промо, достаточно выполнить несколько простых действий:

- авторизоваться или зарегистрироваться на 1xBet;

- согласиться на участие в бонусных акциях в личном кабинете;

- нажать на кнопку “Принять участие” на странице акции;

- делать ставки на Australian Open на сумму от 300 рублей.

За каждую ставку по заданным параметрам игрокам будут начисляться акционные билеты. При этом, чем выше ставка, тем больше билетов получит игрок и тем выше будут его шансы на победу. К примеру, за ставку в 300 рублей начисляется 1 билет, а за ставку от 35 тысяч рублей - целых 1000 билетов!

Уже 1 февраля букмекер случайным образом разыграет среди участников топ-призы: iPhone 13 Pro Max (1 победитель), iPhone 13 (3 победителя), AirPods Maх (10 победителей) и тысячи бонусных баллов.

Но и это еще не все! На протяжении сезона пользователей ждут еще три этапа акции Grand Slam. А 14 сентября 1xBet проведет финальный розыгрыш, где определится счастливый обладатель новенького автомобиля Audi A5!

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