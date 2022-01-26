«Зенит» сделал Ракицкому предложение о продлении контракта

Дата публикации: 26-01-2022

«Зенит» намерен переподписать соглашение с Ярославом Ракицким. Александр Медведев, являющийся гендиректором петербургской команды, сообщил, что клуб сделал украинцу предложение о пролонгации сотрудничества.



«Ракицкий получил от нас предложение, ждем, когда он ответит», - рассказал Медведев ресурсу «РИА Новости».



Украинец переехал в Петербург зимой 2019 года. До этого он выступал в составе «Шахтера». В текущем сезоне в активе 32-летнего защитника 22 поединка за «Зенит», в которых он отметился 2 забитыми мячами и 6 результативными пасами. Действующий контракт Ярослава с «сине-бело-голубыми» заканчивается летом 2022 года.



В украинской сборной футболист дебютировал в 2009 году. Осенью 2019-го решил завершить карьеру в национальной команде.