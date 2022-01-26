Вейналдум намерен вернуться в АПЛ

Дата публикации: 26-01-2022

Жоржиньо Вейналдум недоволен своим положением в «ПСЖ» и хочет вернуться в АПЛ.



«ESPN» пишет, что в своих рядах голландского полузащитника хочет видеть «Арсенал», которому необходимо усиление в центре поля. Сам игрок готов стать частью лондонской команды.



Руководство парижан не хочет отпускать Жоржиньо в разгар сезона, но если голландец будет настаивать на переходе, то удерживать его не станут.



Вейналдум перешел в «ПСЖ» минувшим летом, подписав с клубом 3-летнее соглашение. Ранее он выступал в составе «Ливерпуля».



В сезоне 2021/2022 в активе полузащитника 25 игр (3 забитых мяча, 2 голевые передачи). Рыночная стоимость 31-летнего голландца составляет 25 млн евро («Transfermarkt»).