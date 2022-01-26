«Интер» готов начать переговоры с «Аталантой» по Госенсу

Дата публикации: 26-01-2022

«Интер» намерен усилиться Робином Госенсом, выступающим за «Аталанту». «Нерадзурри» хотят закрыть сделку во время зимнего трансферного окна.



По данным Фабрицио Романо, переговоры по переходу Госенса могут начаться в скором времени. Игроком «Аталанты» миланцы намерены заменить Ивана Перишича, который может покинуть клуб.



При этом «Интер» не является единственным претендентом на немца. В своих рядах фулбека хочет видеть «Ньюкасл». Однако «Аталанта» ранее уже отказала английской команде в трансфере футболиста.



В текущем сезоне в активе Госенса 8 игр за клуб из Бергамо (2 гола, 1 ассист). Контракт 27-летнего Робина с «Аталантой» истекает в июне 2023 года. Transfermarkt.de оценивает его стоимость в 35 млн евро.