«Арсенал» включился в борьбу за де Томаса

Дата публикации: 26-01-2022

Рауль де Томас может продолжить карьеру в «Арсенале» (источник – «AS»).



«Пушкари» проявляют активность на трансферном рынке и ищут усиление в атакующую линию. В сферу интересов «канониров» входит и форвард «Эспаньола», переход которого лондонцы намерены оформить в январе. Отступные за игрока равняются 70 млн евро.



Среди конкурентов «Арсенала» в споре за де Томаса значатся «Лестер», «Лидс» и «Вест Хэм».



Цвета «Эспаньола» нападающий защищает с января 2020 года. Его соглашение с испанской командой истекает летом 2026 года. В сезоне 21/22 де Томас выходил на поле в футболке «Эспаньола» в 23 поединках (12 голов, 2 результативных паса). Ценник на 27-летнего игрока составляет 15 млн евро («Transfermarkt»).