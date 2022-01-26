«Вест Хэм» может заплатить 20 млн евро за защитника «Марселя»

Дата публикации: 26-01-2022

«Вест Хэм Юнайтед» нацелился на игрока «Марселя». Речь идет о Дуйе Чалете-Царе. Подробности возможного трансфера опубликовал ресурс «Sky Sports».



Источник сообщил, что клубы ведут переговоры относительно перехода хорвата уже несколько недель. Французская команда готова отпустить своего защитника, но хочет получить за него не меньше 20 млн евро. «Вест Хэм» намерен закрыть сделку в зимнее ТО.



Чалета-Цар воспитывался в академии «Шибеника». Состав «Марселя» хорват пополнил летом 2018 года, подписав с клубом 5-летний контракт. Французы заплатили за его трансфер 19 000 000 евро. В нынешнем сезоне в активе 25-летнего защитника 15 встреч за «Марсель» (1 забитый мяч).



На счету Чалеты-Цара 20 поединков за хорватскую сборную, в которых он отличился 1 раз.