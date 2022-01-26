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«Бавария» нашла замену Зюле

Дата публикации: 26-01-2022

«Бавария» намерена заменить Никласа Зюле защитником «Челси». Ресурс «Goal» пишет, что мюнхенцы заинтересованы в услугах Андреаса Кристенсена.

Ранее стало известно, что Зюле отказался пролонгировать соглашение с немецкой командой, потому летом он покинет ее. На его место «Бавария» намерена подписать Кристенсена. Датчанин может переехать в Германию в статусе свободного агента, поскольку его контракт с «Челси» действует до конца сезона.

Интересно, что Зюле может проследовать в обратном направлении также на правах свободного агента.

В сезоне 2021/2022 на счету Кристенсена 21 встреча в составе «Челси» (2 гола, 1 результативный пас).

Зюле провел за «Баварию» 25 матчей и отметился 1 ассистом.

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