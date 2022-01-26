“1xСтавка” перезапускает акцию “Сезон подарков”: выиграйте Apple iPhone 13 Pro и другие призы!
Осенью ведущий российский букмекер “1xСтавка” запустил акцию “Сезон подарков”. Промо получило большую популярность и полюбилось игрокам, потому беттинговый бренд принял решение перезапустить его и сделать еще круче!
Теперь “Сезон подарков” продлится до 28 мая 2022 года. Матчи, на которые участники будут делать ставки в рамках акции, будет выбирать из европейских топ-турниров амбассадор бренда, известный тренер Юрий Павлович Семин. И самое главное: призы в акции стали еще круче!
Теперь в рамках промо можно, скажем, выиграть Apple iPhone 13 Pro и смартфон Samsung Galaxy Z Flip 3. Как и раньше, акция поделена на пять этапов, и победители каждого из них получат свои призы.
Для участия в промо достаточно:
- Войти в свой аккаунт на “1xСтавка” или создать его, если еще этого не сделали.
- Подтвердить согласие на участие в бонусных акциях в “Личном кабинете”.
- Нажать на кнопку “Принять участие” на странице “Сезона подарков”.
- Делать ставки на матчи, указанные на странице промо, по акционным параметрам.
За каждые ставки размером от 100 рублей пользователю будут начисляться билеты, которые станут пропуском для участия в ближайшем розыгрыше. Чем крупнее ставки и чем больше их количество, тем больше билетов, а значит - и шансов на победу получит игрок.
Всего розыгрышей запланировано пять - по итогам каждого из пяти этапов. Ознакомиться со всеми условиями акции можно на странице промо “Сезон подарков”.
Участвуйте в акции от букмекера и выигрывайте топовые призы за ставки!