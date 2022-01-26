“1xСтавка” перезапускает акцию “Сезон подарков”: выиграйте Apple iPhone 13 Pro и другие призы!

Дата публикации: 26-01-2022

Осенью ведущий российский букмекер “1xСтавка” запустил акцию “Сезон подарков”. Промо получило большую популярность и полюбилось игрокам, потому беттинговый бренд принял решение перезапустить его и сделать еще круче!

Теперь “Сезон подарков” продлится до 28 мая 2022 года. Матчи, на которые участники будут делать ставки в рамках акции, будет выбирать из европейских топ-турниров амбассадор бренда, известный тренер Юрий Павлович Семин. И самое главное: призы в акции стали еще круче!

Теперь в рамках промо можно, скажем, выиграть Apple iPhone 13 Pro и смартфон Samsung Galaxy Z Flip 3. Как и раньше, акция поделена на пять этапов, и победители каждого из них получат свои призы.

Для участия в промо достаточно:

Войти в свой аккаунт на “1xСтавка” или создать его, если еще этого не сделали. Подтвердить согласие на участие в бонусных акциях в “Личном кабинете”. Нажать на кнопку “Принять участие” на странице “Сезона подарков”. Делать ставки на матчи, указанные на странице промо, по акционным параметрам.

За каждые ставки размером от 100 рублей пользователю будут начисляться билеты, которые станут пропуском для участия в ближайшем розыгрыше. Чем крупнее ставки и чем больше их количество, тем больше билетов, а значит - и шансов на победу получит игрок.

Всего розыгрышей запланировано пять - по итогам каждого из пяти этапов. Ознакомиться со всеми условиями акции можно на странице промо “Сезон подарков”.

Участвуйте в акции от букмекера и выигрывайте топовые призы за ставки!