«Челси» хочет подписать защитника «Ювентуса» на замену Чилуэллу

Дата публикации: 27-01-2022

«Goal», ссылаясь на ресурс «La Gazzetta dello Sport», сообщает об интересе «Челси» к Алексу Сандро, права на которого принадлежат «Ювентусу».



Лондонцы продолжают искать замену Бенджамину Чилуэллу, получившему травму колена. У игрока диагностировали разрыв крестообразной связки, из-за чего он пропустит оставшуюся часть сезона. Бразильского защитника клуб хочет подписать, чтобы закрыть проблемную позицию.



Алекс Сандро пополнил состав «Ювентуса» в августе 2015 года. Его соглашение с туринцами истекает летом 2023 года. В сезоне 21/22 Алекс провел за итальянскую команду 27 встреч, отметившись 1 забитым мячом и 1 результативным пасом.



Стоимость 30-летнего фулбека равняется 12 млн евро («Transfermarkt»).