«Байер» готов заплатить за переход Азмуна этой зимой 2-3 млн евро

Дата публикации: 27-01-2022

Азмун может перейти в «Байер» до закрытия зимнего трансферного окна. Об этом рассказал Патрик Бергер, представляющий ресурс «Sport1».



Немцы рассматривают вариант с трансфером нападающего «Зенита» и готовы заплатить за него порядка 2-3 млн евро. Судьба сделки во многом будет зависеть от того, останется ли в «Байере» Лукас Аларио. Футболист имеет несколько предложений. Если он покинет клуб, то немцам срочно потребуется усиление.



О подписании «Байером» Азмуна стало известно на прошлой неделе. Сообщалось, что иранец переедет в Германию по окончании сезона в статусе свободного агента. Его контракт с немецкой командой будет рассчитан до 2027 года.



В текущем сезоне в активе иранца 21 игра за «Зенит» (10 голов, 4 ассиста).