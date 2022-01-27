«Рома» не хочет продлевать контракт Мхитаряна

Дата публикации: 27-01-2022

Текущий сезон для Генриха Мхитаряна, по всей видимости, станет последним в составе «Ромы».



Срок действия его контракта с итальянской командой ограничен июнем 2022 года. Римляне не торопятся продлевать сотрудничество с полузащитником. Среди причин этого называется зарплата Мхитаряна. За один сезон в «Роме» он зарабатывает 3 млн евро. Римляне не готовы выплачивать столь высокое жалованье хавбеку, которому в январе исполнилось 33 года. Клуб уже начал поиски замены для игрока.



Цвета «Ромы» Мхитарян защищает с сентября 2019 года. В текущем сезоне он отличился 3 раза и отдал 7 результативных пасов в 28 поединках за римскую команду. Рыночная стоимость армянского футболиста равняется 10 000 000 евро (Transfermarkt.de).



Источник – «La Repubblica».