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«Рома» не хочет продлевать контракт Мхитаряна

Дата публикации: 27-01-2022

Текущий сезон для Генриха Мхитаряна, по всей видимости, станет последним в составе «Ромы».

Срок действия его контракта с итальянской командой ограничен июнем 2022 года. Римляне не торопятся продлевать сотрудничество с полузащитником. Среди причин этого называется зарплата Мхитаряна. За один сезон в «Роме» он зарабатывает 3 млн евро. Римляне не готовы выплачивать столь высокое жалованье хавбеку, которому в январе исполнилось 33 года. Клуб уже начал поиски замены для игрока.

Цвета «Ромы» Мхитарян защищает с сентября 2019 года. В текущем сезоне он отличился 3 раза и отдал 7 результативных пасов в 28 поединках за римскую команду. Рыночная стоимость армянского футболиста равняется 10 000 000 евро (Transfermarkt.de).

Источник – «La Repubblica».

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