Кессье заключит пятилетний контракт с «Барселоной»

Дата публикации: 27-01-2022

«Барселона» подпишет Франка Кессье, выступающего в составе «Милана». Информацией поделился Джанлуиджи Лонгари из «Sportitalia».



Соглашение ивуарийца с итальянской командой истекает ближайшим летом. Игрок решил не продлевать контракт с миланцами, потому по окончании сезона он получит статус свободного агента. Сообщается, что устно хавбек уже договорился с каталонцами о сотрудничестве.



Николо Скира утверждает, что «сине-гранатовые» подготовили для Кессье контракт до 2027 года с ежегодной зарплатой в 8 млн евро.



В сезоне 2021/2022 в активе ивуарийца 21 поединок, в которых он отличился 5 раз и сделал 1 голевой пас. Transfermarkt.de оценивает Кессье в 48 млн евро.



В декабре ряд источников сообщали, что в своих рядах хавбека «Милана» хочет видеть «Реал».