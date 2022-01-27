«Милан» и «Ливерпуль» проявляют интерес к 20-летнему защитнику «Шальке»

Дата публикации: 27-01-2022

По информации «Football Italia», Малик Тшау, выступающий за «Шальке», попал в сферу интересов 2 европейских грандов. Заполучить 20-летнего защитника хотят «Милан» и «Ливерпуль».



Паоло Мальдини, занимающий должность директора итальянской команды, намерен договориться о переходе Тшау до конца января. Клубу необходим игрок с большим потенциалом роста, который сможет заменить Симона Кьера, получившего травму. Мальдини уверен, что защитник «Шальке» оптимально подходит под эти параметры. Стороны только начали переговоры и имеют серьезные разногласия в оценке суммы трансфера. При этом боссы «Милана» опасаются, что «Ливерпуль» может опередить их в споре за защитника.



В 21 игре текущего сезона Тшау результативными действиями не отметился.