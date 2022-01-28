«Торино» нужен форвард сборной Украины

Дата публикации: 28-01-2022

По информации «Tuttomercatoweb», «Торино» рассматривает вариант с подписанием Артема Довбика. В туринской команде в форварде «Днепра-1» видят замену Андреа Белотти, соглашение с которым заканчивается ближайшим летом.



В составе команды из Днепра нападающий выступает с августа 2020 года. За его переход клуб заплатил «Мидтьюлланну» 0,45 млн евро. Контракт с Довбиком действует до конца 2024 года.



В сезоне 2021/2022 в активе форварда 14 забитых мячей и 5 голевых пасов в 18 встречах. Ценник на него составляет 5 млн евро («Transfermarkt»).



Весной 2021 года состоялся дебют Довбика в украинской сборной. Всего он провел за национальную команду 6 поединков, отличившись 2 раза и сделав 1 результативную передачу.