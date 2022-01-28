Дибала заинтересован в переходе в «Ливерпуль»

Дата публикации: 28-01-2022

Будущее Пауло Дибалы в «Ювентусе» остается под вопросом. Нападающий пока не поставил подпись под новым контрактом с туринцами. Данной ситуацией хочет воспользоваться «Ливерпуль».



Как сообщает Танкреди Палмери, «мерсисайдцы» планируют договориться с аргентинцем о сотрудничестве. Англичане намерены подписать Дибалу в статусе свободного агента летом 2022 года.



Журналист отмечает, что представители «Ливерпуля» уже обсудили с форвардом возможность перехода. Пауло не стал отказываться от данного варианта продолжения карьеры.



В нынешнем сезоне Дибала выходил на поле в футболке «бьянконери» в 23 играх (11 забитых мячей, 4 ассиста). Стоимость 28-летнего футболиста оценивается в 50 млн евро (Transfermarkt.de).