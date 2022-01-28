Онлайн трансляции
Пятница 28 января

19:00  ru УНИКС - ЦСКА 22:45  ru Хаддерсфилд - Сток Сити 23:00  ru Нант - Брест
Суббота 29 января

00:00  ru Колумбия - Перу 01:00  ru Венесуэла - Боливия 03:00  ru Питтсбург - Детройт 03:00  ru Орландо - Детройт
03:30  ru Шарлотт - Лейкерс 03:30  ru Атланта - Бостон 04:00  ru Рейнджерс - Миннесота 04:00  ru Хьюстон - Портленд
04:00  ru Мемфис - Юта 04:00  ru Нью-Орлеан - Денвер 04:00  ru Майами - Клипперс 04:00  ru Оклахома - Индиана
04:30  ru Чикаго - Колорадо 04:30  ru Сан-Антонио - Чикаго 05:00  ru Даллас - Вашингтон 05:00  ru Аризона - Бостон
05:00  ru Финикс - Миннесота 06:00  ru Милуоки - Нью-Йорк Никс 15:30  ru Росс Каунти - Рейнджерс 16:00  ru Панатинаикос - Астерас
18:00  ru Престон - Бристоль 18:00  ru КПР - Рединг 18:00  ru Мидлсбро - Ковентри Сити 18:00  ru Лутон Таун - Блэкберн
18:00  ru Халл Сити - Суонси Сити 18:00  ru Фулхэм - Блэкпул 18:00  ru Миллуолл - Вест Бромвич 18:00  ru Барнсли - Борнмут
18:00  ru Селтик - Данди Юнайтед 18:15  ru Нанси - Амьен 18:15  ru Тулуза - Версаль 19:00  ru Гамбия - Камерун
20:30  ru Реймс - Бастия 20:30  ru Питерборо - Шеффилд 20:30  ru Оттава - Анахайм 21:00  ru Филадельфия - Лос-Анджелес
22:00  ru Буркина-Фасо - Тунис 22:00  ru Айлендерс - Сиэтл 22:45  ru Бенфика - Спортинг 23:00  ru Марсель - Монпелье
23:00  ru Сент-Луис - Виннипег
Свернуть список

Дибала заинтересован в переходе в «Ливерпуль»

Дата публикации: 28-01-2022

Будущее Пауло Дибалы в «Ювентусе» остается под вопросом. Нападающий пока не поставил подпись под новым контрактом с туринцами. Данной ситуацией хочет воспользоваться «Ливерпуль».

Как сообщает Танкреди Палмери, «мерсисайдцы» планируют договориться с аргентинцем о сотрудничестве. Англичане намерены подписать Дибалу в статусе свободного агента летом 2022 года.

Журналист отмечает, что представители «Ливерпуля» уже обсудили с форвардом возможность перехода. Пауло не стал отказываться от данного варианта продолжения карьеры.

В нынешнем сезоне Дибала выходил на поле в футболке «бьянконери» в 23 играх (11 забитых мячей, 4 ассиста). Стоимость 28-летнего футболиста оценивается в 50 млн евро (Transfermarkt.de).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close