«Барселона» договорилась об аренде Траоре у «Вулверхэмптона»

Дата публикации: 28-01-2022

В «Twitter» Жерара Ромеро появилась информация о переходе Адама Траоре в «Барселону».



Журналист уточнил, что 26-летний футболист будет выступать за каталонцев на правах аренды. «Сине-гранатовым» удалось договориться с «Вулверхэмптоном» на выгодных условиях. Аренда вингера будет рассчитана на полгода.



«Барселона» нуждалась в игроке атаки из-за ситуации с Усманом Дембеле, которого отцепили от команды из-за нежелания продлевать сотрудничество.



В будущем «блаугранас» могут оформить полноценный переход Траоре. Англичане оценивают своего подопечного в 22 000 000 евро. При этом в сделку по нему могут включить Франсишку Тринкана, в настоящий момент находящегося в аренде в «Вулверхэмптоне».