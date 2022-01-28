Киевское «Динамо» интересуется полузащитником «Хоффенхайма»

Дата публикации: 28-01-2022

«Tuttomercatoweb» пишет, что «Динамо» (Киев) заинтересовано в трансфере Мията Гачиновича, выступающего за «Хоффенхайм». Среди других претендентов на хавбека значатся «Кадис» и «Салернитана». Последняя намерена арендовать футболиста.



Цвета «Хоффенхайма» серб защищает с 2020 года. Его прежней командой был «Айнтрахт». В текущем сезоне на счету Гачиновича 6 встреч в футболке «Хоффенхайма» (1 результативный пас). При этом с 26-го октября прошлого года он не принимал участия в официальных играх за клуб.



Контракт Мията с немецкой командой истекает в июне 2024 года. Transfermarkt.de оценивает 26-летнего футболиста в 2,8 млн евро.



За национальную команду Сербии Гачинович провел 17 поединков (2 забитых мяча).