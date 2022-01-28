«Кристал Пэлас» не готов платить за Фомина больше 5 млн евро

Дата публикации: 28-01-2022

«Кристал Пэлас» не намерен расходовать на трансфер Даниила Фомина свыше 5 000 000 евро, о чем передает «Metaratings». Примечательно, что это почти в 2 раза меньше его рыночной цены, которая составляет 9 миллионов евро (по данным «Transfermarkt»).



Ранее об интересе англичан к полузащитнику «бело-голубых» 27-го января рассказал «Чемпионат».



«Кристал Пэлас» рассматривает Фомина в качестве запасного варианта. Если согласовать переход Донни ван де Бека, принадлежащего «Ман Юнайтед», не удастся, то клуб попытается осуществить трансфер игрока «Динамо».



За московскую команду Фомин выступает с лета 2020 года. В сезоне 2021/2022 он был задействован тренерским штабом в 19 играх (7 забитых мячей, 3 ассиста). Срок действия его контракта с «бело-голубыми» ограничен летом 2025 года.