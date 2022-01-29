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«Монако» назвал «Реалу» стоимость Чуамени

Дата публикации: 29-01-2022

«Реал» рассматривает вариант с подписанием Орельена Чуамени из «Монако». Мадридцы уже направили «монегаскам» запрос по трансферу 22-летнего опорника. «Сливочные» видят в нем замену Каземиро.

«Marca» информирует, что боссы «Монако» готовы расстаться с игроком при наличии выгодного предложения. Их устроит сумма в 80-100 млн евро. Примечательно, что минувшим летом французский клуб намеревался получить за хавбека 60 000 000 евро.

Цвета «Монако» Чуамени защищает на протяжении 2 лет. В нынешнем сезоне он выходил на поле в 31 встрече, отличившись 2 раза и отдав 1 голевую передачу. Его трудовой договор с клубом истекает летом 2024 года. Transfermarkt.de оценивает Чуамени в € 40 млн.

Интерес к опорнику также проявляют «ПСЖ», «МЮ» и «Челси».

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