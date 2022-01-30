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«ПСЖ» пытается переманить Рашфорда

Дата публикации: 30-01-2022

«Canal+» пишет, что «ПСЖ» хочет усилиться Маркусом Рашфордом, связанным трудовыми отношениями с «Ман Юнайтед». Боссы «красно-синих» активно контактируют с 24-летним футболисту.

По данным источника, если Килиан Мбаппе уйдет из команды, то «Пари Сен-Жермен» попытается подписать Рашфорда. Самому форварду интересен вариант с переходом в стан французского гранда.

Рашфорд воспитывался в академии «манкунианцев». Текущий сезон для него складывается не слишком удачно. В активе Маркуса всего 17 игр (5 забитых мячей, 1 голевая передача).

Контракт футболиста с «МЮ» истекает летом 2023 года. Рыночная стоимость англичанина составляет 85 млн евро (по данным портала «Transfermarkt»).

В английскую сборную нападающий вызывается с 2016 года.

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