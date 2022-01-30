ЦСКА и «Лилль» ведут переговоры о трансфере Шеки. Игрок дал согласие на переход

Дата публикации: 30-01-2022

ЦСКА обсуждает с «Лиллем» возможность трансфера Шеки. Сам португальский хавбек уже согласился перейти в стан «армейцев». Новостью поделился «Чемпионат», ссылаясь на источник, владеющий информацией.



«Футболист готов перебраться в ЦСКА. Однако «красно-синим» еще предстоит договориться с агентами игрока и «Лиллем», - сообщил «Чемпионату» источник.



«Metaratings» ранее писал, что представители московского клуба вступили в переговоры по трансферу Шеки. Соглашение центрального полузащитника с «Лиллем» истекает ближайшим летом, поэтому французам выгодно продать его сейчас. В противном случае он покинет команду по истечении контракта в статусе свободного агента.



В нынешнем сезоне 27-летний португальский исполнитель отметился 2 голами и 1 ассистом в 21 встрече за «Лилль».