Полузащитник «Баварии» Толиссо может стать футболистом «Реала»

Дата публикации: 30-01-2022

По информации «Mundo Deportivo», «Реал» намерен заполучить Корентина Толиссо. Подписать футболиста «Баварии» мадридцы хотят бесплатно.



Ранее сообщалось, что Толиссо по окончании сезона может стать игроком «Барселоны».



Француз находится в структуре «Баварии» с 2017 года. Мюнхенцы заплатили за него «Лиону» 41,5 млн евро. Соглашение с 27-летним полузащитником истекает ближайшим летом, после чего он получит статус свободного агента.



В сезоне 2021/2022 в активе Толиссо 15 поединков, в которых он забил 3 мяча и отдал 3 результативных паса. Transfermarkt.de оценивает игрока в 15 000 000 евро.



С 2017 года Толиссо вызывается во французскую сборную. Вместе с национальной командой он выиграл ЧМ-2018.