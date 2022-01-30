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Полузащитник «Баварии» Толиссо может стать футболистом «Реала»

Дата публикации: 30-01-2022

По информации «Mundo Deportivo», «Реал» намерен заполучить Корентина Толиссо. Подписать футболиста «Баварии» мадридцы хотят бесплатно.

Ранее сообщалось, что Толиссо по окончании сезона может стать игроком «Барселоны».

Француз находится в структуре «Баварии» с 2017 года. Мюнхенцы заплатили за него «Лиону» 41,5 млн евро. Соглашение с 27-летним полузащитником истекает ближайшим летом, после чего он получит статус свободного агента.

В сезоне 2021/2022 в активе Толиссо 15 поединков, в которых он забил 3 мяча и отдал 3 результативных паса. Transfermarkt.de оценивает игрока в 15 000 000 евро.

С 2017 года Толиссо вызывается во французскую сборную. Вместе с национальной командой он выиграл ЧМ-2018.

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