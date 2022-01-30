Закария близок к переходу в «Ювентус»

Дата публикации: 30-01-2022

На сайте Джанлуки Ди Марцио появилась информация о том, что Денис Закария может пополнить состав «Ювентуса».



Журналист сообщил, что туринцы договорились с хавбеком «Боруссии» (Менхенгладбах) по условиям личного соглашения. В настоящий момент итальянцы обсуждают детали трансфера с немецким клубом.



За 25-летнего полузащитника «Ювентус» готов заплатить 5 млн евро. Дополнительно «Боруссия» сможет получить 2 млн евро в формате бонусов. В Менхенгладбахе рассчитывают выручить с продажи игрока не менее 7-8 миллионов евро. По всей видимости, сторонам удастся договориться.



Закария пополнил состав «жеребят» в 2017 году. Его трансфер обошелся клубу в 12 млн евро. В текущем сезоне на счету швейцарца 18 игр (2 гола, 1 ассист).