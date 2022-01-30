«Фиорентина» подписала форварда «Базеля» на замену Влаховичу

Дата публикации: 30-01-2022

«Фиорентина» в рекордные сроки нашла замену Душану Влаховичу, который 28-го января стал игроком «Ювентуса». На сайте «фиалок» появилась информация о подписании контракта с Артуром Кабралом, ранее выступавшим за «Базель». За переход бразильца итальянская команда заплатила 14 млн евро, не считая бонусов.



Как пишет «Transfermarkt», центрфорвард подписал с «Фиорентиной» соглашение, рассчитанное до лета 2026 года. В Италии он будет выступать в футболке с 9-м номером.



«Базель» был первым европейским клубом в карьере Кабрала. С начала сезона Артур выходил на поле в футболке швейцарской команды в 31 поединке, отметившись 27 голами и 8 результативными пасами.



Интерес к бразильцу также проявляли «Милан», «Зенит» и «Барселона».