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«Фиорентина» подписала форварда «Базеля» на замену Влаховичу

Дата публикации: 30-01-2022

«Фиорентина» в рекордные сроки нашла замену Душану Влаховичу, который 28-го января стал игроком «Ювентуса». На сайте «фиалок» появилась информация о подписании контракта с Артуром Кабралом, ранее выступавшим за «Базель». За переход бразильца итальянская команда заплатила 14 млн евро, не считая бонусов.

Как пишет «Transfermarkt», центрфорвард подписал с «Фиорентиной» соглашение, рассчитанное до лета 2026 года. В Италии он будет выступать в футболке с 9-м номером.

«Базель» был первым европейским клубом в карьере Кабрала. С начала сезона Артур выходил на поле в футболке швейцарской команды в 31 поединке, отметившись 27 голами и 8 результативными пасами.

Интерес к бразильцу также проявляли «Милан», «Зенит» и «Барселона».

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