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Белотти отказал «Ньюкаслу» и «Аль-Хилялю». Он мечтает о топ-клубе Серии А

Дата публикации: 30-01-2022

Андреа Белотти не захотел вести переговоры с «Аль-Хилялем» и «Ньюкаслом».

Источник утверждает, что клубы из Саудовской Аравии и Англии подготовили для нападающего «Торино» соглашения с годовой зарплатой в 7-8 млн евро. Однако 28-летнего игрока они не заинтересовали. Белотти рассчитывает перейти в «Милан» и ожидает предложения от «россонери».

За «Торино» футболист выступает с августа 2015 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии на его счету 9 матчей (2 забитых мяча, 1 голевой пас). Договор Андреа с «Торино» истекает летом 2022 года. Стоимость форварда равняется 28 млн евро (согласно Transfermarkt.de).

Белотти является победителем Евро-2020 в составе сборной Италии.

Источник информации – «Football Italia».

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