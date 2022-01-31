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Ван де Беек согласился перейти в «Эвертон»

Дата публикации: 31-01-2022

Донни ван де Беек дал согласие на переход в «Эвертон». В ближайшее время хавбек должен покинуть расположение «Манчестер Юнайтед». Информацией поделился ресурс «Sky Sports».

За «Эвертон» голландец будет выступать до лета на правах аренды. В договор между клубами опцию последующего выкупа полузащитника включать не планируется. Расходы по зарплате ван де Беека «Эвертон» полностью возьмет на себя.

Среди претендентов на 24-летнего футболиста также значился «Кристал Пэлас».

В сезоне 2021/2022 на счету ван де Беека 14 встреч за «манкунианцев», в которых он отличился 1 раз.

Соглашение хавбека с «МЮ» действует до лета 2025 года. Стоимость голландца составляет 25 млн евро («Transfermarkt»).

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