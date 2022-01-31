«Ливерпуль» объявил о трансфере нападающего «Порту» Диаса

Дата публикации: 31-01-2022

На сайте «Ливерпуля» появилась информация о закрытии сделки по переходу Луиса Диаса, ранее выступавшего за «Порту». Нападающий подписал с клубом 5-летний контракт.



Ранее СМИ писали, что «мерсисайдцам» удалось существенно снизить сумму трансфера. Изначально португальцы оценили своего форварда в 111 млн евро. Однако в процессе переговоров размер компенсации был уменьшен до 67 млн евро.



Диас примкнул к «Порту», который был его первым европейским клубом, в 2019 году. В текущем сезоне Луис выходил на поле в 28 играх (16 голов, 6 результативных пасов).



Transfermarkt.de оценивает Диаса в 40 млн евро.



За сборную Колумбии футболист выступает с 2018 года.