Онлайн трансляции
Понедельник 31 января

23:15  ru ПСЖ - Ницца
Свернуть список

«Ливерпуль» объявил о трансфере нападающего «Порту» Диаса

Дата публикации: 31-01-2022

На сайте «Ливерпуля» появилась информация о закрытии сделки по переходу Луиса Диаса, ранее выступавшего за «Порту». Нападающий подписал с клубом 5-летний контракт.

Ранее СМИ писали, что «мерсисайдцам» удалось существенно снизить сумму трансфера. Изначально португальцы оценили своего форварда в 111 млн евро. Однако в процессе переговоров размер компенсации был уменьшен до 67 млн евро.

Диас примкнул к «Порту», который был его первым европейским клубом, в 2019 году. В текущем сезоне Луис выходил на поле в 28 играх (16 голов, 6 результативных пасов).

Transfermarkt.de оценивает Диаса в 40 млн евро.

За сборную Колумбии футболист выступает с 2018 года.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close