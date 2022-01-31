«Тоттенхэм» может заплатить за полузащитника «Ювентуса» 19 млн евро

Дата публикации: 31-01-2022

«Тоттенхэм» рассчитывает договориться с «Ювентусом» о трансфере Родриго Бентанкура. За уругвайца лондонцы готовы отдать 19 млн евро. Подробности возможного перехода в своем «Twitter» раскрыл Фабрицио Романо.



Инсайдер отметил, что туринцы также смогут рассчитывать на дополнительные выплаты в формате бонусов.



За «Ювентус» Бентанкур выступает с 2017 года. До этого он защищал цвета аргентинского клуба «Бока Хуниорс». Его переход обошелся «бьянконери» в 15,7 млн евро.



В сезоне 2021/2022 хавбек принял участие в 19 встречах Серии А (2 результативных паса).



Рыночная стоимость 24-летнего уругвайца равняется 25 млн евро (согласно оценке Transfermarkt.de). Трудовые отношения Бентанкура с «Юве» истекают летом 2024 года.