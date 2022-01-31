Президент «Ривер Плейт» подтвердил переход Альвареса в «Манчестер Сити»

Дата публикации: 31-01-2022

Хорхе Брито, занимающий пост президента «Ривер Плейт», сообщил о том, что карьера Хулиана Альвареса продолжится в «Ман Сити».



«Мы достигли договоренности с «Манчестер Сити» по трансферу Альвареса. В настоящий момент сделка закрыта. До 7-го июля Хулиан будет выступать за «Ривер Плейт» на правах аренды. Официальная информация появится в скором времени», - публикует заявление Брито Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.



Альварес воспитывался в структуре «Ривер Плейт». Его соглашение с клубом истекало в декабре 2022 года. В 21 встрече минувшего сезона чемпионата Аргентины 21-летний центрфорвард забил 18 мячей и сделал 7 ассистов.



Ранее СМИ писали, что «Ривер Плейт» надеется получить за Альвареса 16 млн евро и бонусные выплаты.