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«Бордо» арендовал хавбека «Шахтера»

Дата публикации: 31-01-2022

Даниил Игнатенко продолжит выступление в «Бордо». Речь идет об аренде до завершения сезона 21/22. Информация об этом появилась на сайте «Шахтера», владеющего правами на 24-летнего хавбека.

Об аренде украинского футболиста сообщает и сайт «Бордо». Также уточняется, что у французов есть право выкупить контракт Игнатенко.

Ранее сообщалось, что «Бордо» сможет оформить полноценный трансфер Даниила за 2-3 млн евро.

Отметим, что Игнатенко уже выступал в Европе. В 2019 году он защищал цвета «Ференцвароша». С октября 2020 года центральный полузащитник находился в аренде в «Днепре-1».

В текущем сезоне на его счету 14 игр в УПЛ (3 гола). Стоимость украинца равняется 0,7 млн евро («Transfermarkt»).

Трудовой договор Игнатенко с «Шахтером» истекает в июне 2023 года.

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