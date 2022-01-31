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«Аталанта» не спешит отпускать Миранчука из-за депрессии Иличича

Дата публикации: 31-01-2022

«Лацио» не оставляет попыток заполучить Алексея Миранчука. По информации «Sky Sport Italia», в услугах россиянина заинтересован Маурицио Сарри, возглавляющий римлян. Специалист убеждает хавбека сменить команду, обещая давать ему больше игрового времени в «Лацио».

Миранчука не устраивает его положение в «Аталанте», где он практически не появляется на поле. В сезоне 21/22 Алексей провел 16 игр за команду из Бергамо (1 забитый мяч, 2 голевых паса). Соглашение полузащитника с итальянским клубом истекает в июне 2024 года.

«Аталанта» не спешит расставаться с 26-летним россиянином. Причиной тому является ситуация с Йосипом Иличичем. У 34-летнего словенца вновь начались проблемы психологического характера (депрессия), которые могут отразиться на его игре.

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