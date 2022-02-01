Лэмпард стал главным тренером «Эвертона»

Дата публикации: 01-02-2022

На сайте «Эвертона» появилась информация о новом тренере. Клуб договорился с Фрэнком Лэмпардом. Соглашение с экс-футболистом «Челси» будет действовать до лета 2024 года.



Специалист оставался вне тренерской деятельности с января 2021 года. До этого он возглавлял «Челси». Среди клубов, которыми он руководил, также значится «Дерби Каунти», где англичанин и начинал тренерскую карьеру.



Следует отметить, что в октябре 2019 года Лэмпарда признали тренером месяца в АПЛ.



«Эвертон» остался без наставника 15-го января после того, как руководство команды отправило в отставку Бенитеса. Результаты клуба в этом сезоне оставляют желать лучшего. После 20 игр «ириски» с 19 набранными очками находятся на 16-ой строчке в АПЛ.