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Источник: Мбаппе будет получать в «Реале» 50 млн евро в год

Дата публикации: 01-02-2022

«Bild» утверждает, что переход Килиана Мбаппе в «Реал» состоится ближайшим летом.

Мадридцы уже договорились с форвардом по условиям личного соглашения. Состав «сливочных» француз пополнит в статусе свободного агента. Его зарплата в испанской команде составит 50 млн евро в год. Столь внушительную сумму не будет получать ни один другой футболист мира.

Правами на Мбаппе владеет «ПСЖ». Контракт 23-летнего бомбардира с парижанами истекает ближайшим летом. В сезоне 2021/2022 на счету француза 28 поединков за «красно-синих» (19 забитых мячей, 16 голевых пасов).

Рыночная стоимость Килиана равняется 160 млн евро («Transfermarkt»).

Напомним, Мбаппе является чемпионом мира 2018 в составе сборной Франции.

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