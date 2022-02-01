Чалов уйдет в аренду в «Базель»

Дата публикации: 01-02-2022

Нобель Арустамян поделился информацией о будущем Федора Чалова. Журналист в своем Telegram-канале рассказал, что нападающий ЦСКА отправится в аренду в «Базель».



«Армейцы» уже договорились с швейцарским клубом по условиям перехода игрока. «Базель» получит Чалова в свое распоряжение до завершения сезона без права последующего выкупа его контракта.



Давид Деген, имеющий в собственности 75-процентную долю «Базеля», подтвердил, что россиянин близок к переезду в Швейцарию.



«Чалов может оказаться в «Базеле». Переговоры с ЦСКА заметно продвинулись», - приводит слова Дегена «Sport24».



Федор является воспитанником ЦСКА. С начала сезона он провел за «армейцев» 18 игр, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.